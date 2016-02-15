THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LES JARDINS DE MATISSE Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LES JARDINS DE MATISSE Thuir dimanche 15 février 2026.

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LES JARDINS DE MATISSE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 6

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Dimanche 15 février à 16h

Les jardins de Matisse invite les jeunes spectateurs à plonger dans l’univers de pures couleurs du peintre Henri Matisse à travers ses oeuvres emblématiques.

Le temps d’un songe éveillé, où la couleur jaillit et grimpe aux …

.

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

English :

Sunday, February 15 at 4 p.m

Les jardins de Matisse invites young viewers to plunge into the purely colorful world of painter Henri Matisse through his emblematic works.

The time of a waking dream, where color bursts forth and climbs to the …

German :

Sonntag, 15. Februar um 16 Uhr

Les jardins de Matisse lädt junge Zuschauer dazu ein, in die Welt der reinen Farben des Malers Henri Matisse anhand seiner emblematischen Werke einzutauchen.

Die Zeit eines Wachtraums, in dem die Farbe aus dem Boden sprießt und die …

Italiano :

Domenica 15 febbraio alle 16:00

Les jardins de Matisse invita i giovani spettatori a immergersi nel mondo del colore puro del pittore Henri Matisse attraverso le sue opere emblematiche.

È un sogno a occhi aperti in cui il colore prende vita e si arrampica sulle …

Espanol :

Domingo 15 de febrero a las 16.00 horas

Les jardins de Matisse invita a los jóvenes espectadores a sumergirse en el mundo de colores puros del pintor Henri Matisse a través de sus obras emblemáticas.

Es una ensoñación en la que el color cobra vida y sube a …

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LES JARDINS DE MATISSE Thuir a été mis à jour le 2025-08-28 par OTI ASPRES-THUIR