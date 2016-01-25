THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 LES YEUX DE TAQQI Thuir
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 7
Tarif abonné
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
Dimanche 25 janvier à 16h
Les Yeux de Taqqi.
Découvrez le voyage initiatique de Taqqi, petit inuit aveugle qui veut voir, veut savoir, veut pouvoir.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires i…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Sunday, January 25 at 4 p.m
The Eyes of Taqqi.
Discover the initiatory journey of Taqqi, a blind Inuit boy who wants to see, wants to know, wants to be able.
In search of the world and the kingdom of the Great Ones, between dream and reality, phantasmagoria and i…
German :
Sonntag, 25. Januar um 16 Uhr
Die Augen von Taqqi.
Entdecken Sie die Initiationsreise von Taqqi, einem kleinen blinden Inuit-Jungen, der sehen, wissen und können will.
Auf der Suche nach der Welt und dem Reich der Großen, zwischen Traum und Wirklichkeit, Phantasmagorien und i…
Italiano :
Domenica 25 gennaio alle 16:00
Gli occhi di Taqqi.
Scoprite il viaggio di Taqqi, un piccolo Inuit cieco che vuole vedere, vuole sapere, vuole essere capace.
Alla ricerca del mondo e del regno dei Grandi, tra sogno e realtà, fantasmagoria e regno…
Espanol :
Domingo 25 de enero a las 16.00 horas
Los ojos de Taqqi.
Descubra el viaje de Taqqi, un niño inuit ciego que quiere ver, quiere saber, quiere poder.
En busca del mundo y del reino de los Grandes, entre sueño y realidad, fantasmagoría y reino…
