THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE BLACK BLUES BROTHERS Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE BLACK BLUES BROTHERS
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 18
Début : 2025-12-19 20:30:00
2025-12-19
Vendredi 19 décembreà 20h30.
The Black Blues Brothers.
Dans une élégante boîte de nuit rappelant le Cotton club, suivant les caprices d’une extravagante radio vintage qui diffuse de la musique rhythm’n’blues, le barman et les serveurs se tranforment…
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
English :
Friday, December 19at 8:30pm.
The Black Blues Brothers.
In an elegant nightclub reminiscent of the Cotton Club, following the whims of an extravagant vintage radio playing rhythm’n’blues music, the bartender and waiters transform themselves into…
German :
Freitag, den 19. Dezemberum 20.30 Uhr
The Black Blues Brothers.
In einem eleganten Nachtclub, der an den Cotton Club erinnert, folgen der Barkeeper und die Kellner den Launen eines extravaganten Vintage-Radios, das Rhythm’n’Blues-Musik spielt, und verwandeln sich in…
Italiano :
Venerdì 19 dicembre alle 20.30.
The Black Blues Brothers.
In un elegante locale notturno che ricorda il Cotton Club, seguendo i capricci di una stravagante radio d’epoca che diffonde musica rhythm’n’blues, il barista e i camerieri si trasformano in…
Espanol :
Viernes 19 de diciembre a las 20.30 h.
Los Black Blues Brothers.
En un elegante club nocturno que recuerda al Cotton Club, siguiendo los caprichos de una extravagante radio de época que reproduce música rhythm’n’blues, el camarero y los camareros se transforman en…
