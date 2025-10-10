THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE OPERA LOCOS Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE OPERA LOCOS Thuir vendredi 10 octobre 2025.

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE OPERA LOCOS

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 19 – 19 – 21

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Vendredi 10 octobre à 20h30.

The opera locos.

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent pour un récital. Débute alors une performance unique dont les voix défient les Dieux à travers un enchaînement surprenant des airs les plus célèbres de l…

.

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

English :

Friday, October 10 at 8:30pm.

The opera locos.

Five eccentric opera singers come together for a recital. The result is a unique performance in which their voices defy the gods in a surprising sequence of opera’s most famous arias…

German :

Freitag, den 10. Oktober um 20:30 Uhr

The opera locos.

Fünf exzentrische Opernsänger treffen sich zu einem Liederabend. Es beginnt eine einzigartige Performance, deren Stimmen die Götter herausfordern, durch eine überraschende Abfolge der berühmtesten Arien der…

Italiano :

Venerdì 10 ottobre alle 20.30.

L’opera locos.

Cinque eccentrici cantanti d’opera si riuniscono per un recital. Il risultato è uno spettacolo unico in cui le voci sfidano gli dei in una sorprendente sequenza delle più famose arie d’opera.

Espanol :

Viernes 10 de octubre a las 20.30 h.

Los locos de la ópera.

Cinco excéntricos cantantes de ópera se reúnen para un recital. El resultado es un espectáculo único en el que las voces desafían a los dioses en una sorprendente secuencia de las arias más famosas de la ópera.

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 THE OPERA LOCOS Thuir a été mis à jour le 2025-08-27 par OTI ASPRES-THUIR