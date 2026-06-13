THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO Thuir
vendredi 5 février 2027 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 11 – 11 – 13
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Vendredi 5 février 20h30
Une épopée sportive et déjantée (Pour sportifs et non-sportifs)
Vous souvenez-vous d’André Raynaud, champion de France et du Monde 1936 ? De Maurice Archambaud, recordman du Monde de l’heure ? Raymond et Victoire, eux, ne l…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
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English :
Friday, February 5, 8:30 p.m.
A wild and wacky sports-themed event (For athletes and non-athletes alike)
Do you remember André Raynaud, the 1936 French and World Champion? Or Maurice Archambaud, the world record holder for the hour? As for Raymond and Victoire, they don’t…
L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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