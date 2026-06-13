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THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO Thuir

vendredi 5 février 2027 · Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO Thuir

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
11 11 13 Tarif Pass / Forfait

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 11 – 11 – 13

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05

Date(s) :
2027-02-05

Vendredi 5 février 20h30

Une épopée sportive et déjantée (Pour sportifs et non-sportifs)

Vous souvenez-vous d’André Raynaud, champion de France et du Monde 1936 ? De Maurice Archambaud, recordman du Monde de l’heure ? Raymond et Victoire, eux, ne l…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87  culture.animation@thuir.fr

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English :

Friday, February 5, 8:30 p.m.

A wild and wacky sports-themed event (For athletes and non-athletes alike)

Do you remember André Raynaud, the 1936 French and World Champion? Or Maurice Archambaud, the world record holder for the hour? As for Raymond and Victoire, they don’t…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : CYCL’LOKO Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR

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