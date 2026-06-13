THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN Thuir
vendredi 23 avril 2027 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 18
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:30:00
fin : 2027-04-23 21:30:00
Date(s) :
2027-04-23
Vendredi 23 avril à 20h30
Il ne bouge pas ; l’acteur en costume trois pièces reste assis, digne et imperturbable, tandis que son complice en maillot de bain s’agite frénétiquement autour de lui – agitant des centaines de morceaux de carton griffonné…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
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English :
Friday, April 23, %E0 8:30 p.m.
He doesn’t move; the actor in a three-piece suit remains seated, dignified and unflappable, while his accomplice in a swimsuit fidgets frantically around him—waving hundreds of pieces of scribbled-on cardboard…
L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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