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THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN Thuir

vendredi 23 avril 2027 · Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN Thuir

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
16 16 18 Tarif Pass / Forfait

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 18

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 20:30:00
fin : 2027-04-23 21:30:00

Date(s) :
2027-04-23

Vendredi 23 avril à 20h30

Il ne bouge pas ; l’acteur en costume trois pièces reste assis, digne et imperturbable, tandis que son complice en maillot de bain s’agite frénétiquement autour de lui – agitant des centaines de morceaux de carton griffonné…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87  culture.animation@thuir.fr

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English :

Friday, April 23, %E0 8:30 p.m.

He doesn’t move; the actor in a three-piece suit remains seated, dignified and unflappable, while his accomplice in a swimsuit fidgets frantically around him—waving hundreds of pieces of scribbled-on cardboard…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LES GROS PATIENT BIEN Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR

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