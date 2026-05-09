THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LET’S TWIST AGAIN Thuir
jeudi 17 décembre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LET’S TWIST AGAIN
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 18
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17 2026-12-18
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h30
Les Black Blues Brothers reviennent au Théâtre des Aspres : laissez-vous à nouveau séduire par leurs numéros spectaculaires !
Dans la salle d’attente d’une gare, cinq hommes en trench-coats à la Humphrey Bog…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
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English :
Thursday, December 17, and Friday, December 18, at 8:30 p.m.
The Black Blues Brothers are returning to the Théâtre des Aspres: let yourself be captivated once again by their spectacular performances!
In a train station waiting room, five men in Humphrey Bogart-style trench coats…
L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LET’S TWIST AGAIN Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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