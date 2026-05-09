Informations pratiques

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LET’S TWIST AGAIN

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 18

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17 2026-12-18

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h30

Les Black Blues Brothers reviennent au Théâtre des Aspres : laissez-vous à nouveau séduire par leurs numéros spectaculaires !

Dans la salle d’attente d’une gare, cinq hommes en trench-coats à la Humphrey Bog…

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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

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English :

Thursday, December 17, and Friday, December 18, at 8:30 p.m.

The Black Blues Brothers are returning to the Théâtre des Aspres: let yourself be captivated once again by their spectacular performances!

In a train station waiting room, five men in Humphrey Bogart-style trench coats…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : LET’S TWIST AGAIN Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR