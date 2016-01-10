Informations pratiques

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : MONSTRE ROSE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 6

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 16:00:00

fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :

2027-01-10

Dimanche 10 Janvier 16h

Monstre Rose est différent : rose là où les autres sont verts, doux là où les autres sont rugueux… cela ne lui importe guère, il est comme il est. Pourtant un jour, las des étiquettes, il monte sur son vélo, traverse les mon…

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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr

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English :

Sunday, January 10, 4:00 p.m.

Pink Monster is different: pink where the others are green, soft where the others are rough… but that doesn’t really matter to him; he is who he is. But one day, tired of being labeled, he hops on his bike and rides through the mountains…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : MONSTRE ROSE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR