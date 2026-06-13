THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU Thuir
vendredi 2 octobre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 18
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Vendredi 2 octobre à 20h30
Nous sommes en 2054, dans un pays imaginaire où un régime totalitaire a éteint la liberté de création mais des résistants ont investi un studio de cinéma pour y faire vivre le théâtre clandestinement. Ils présentent une pi…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
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English :
Friday, October 2, %E0 8:30 p.m.
The year is 2054, in an imaginary country where a totalitarian regime has extinguished creative freedom, but members of the resistance have taken over a film studioto keep theater alive there in secret. They are presenting a play…
L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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