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THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU Thuir

vendredi 2 octobre 2026 · Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU Thuir

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
16 16 18 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 18

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Vendredi 2 octobre à 20h30

Nous sommes en 2054, dans un pays imaginaire où un régime totalitaire a éteint la liberté de création mais des résistants ont investi un studio de cinéma pour y faire vivre le théâtre clandestinement. Ils présentent une pi…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87  culture.animation@thuir.fr

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English :

Friday, October 2, %E0 8:30 p.m.

The year is 2054, in an imaginary country where a totalitarian regime has extinguished creative freedom, but members of the resistance have taken over a film studioto keep theater alive there in secret. They are presenting a play…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : NOM DE CODE MARICHIWEU Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR

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