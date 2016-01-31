THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE Thuir
dimanche 31 janvier 2027 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 9
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 16:00:00
fin : 2027-01-31 17:00:00
Date(s) :
2027-01-31
Dimanche 31 Janvier 16h
Un enfant réalise son premier rêve… et commence le voyage de toute une vie. « Rêves de sable» raconte, à travers un regard poétique et visuel, le parcours d’un être humain : l’enfance, les désirs, les rencontres, les pertes e…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 culture.animation@thuir.fr
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English :
Sunday, January 31, 4:00 p.m.
A child fulfills his first dream… and embarks on the journey of a lifetime. %AB R%EAves de sable%BB tells, %E through a poetic and visual lens, the story of a %EA human being: childhood, desires, encounters, losses, and…
L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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