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THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE Thuir

dimanche 31 janvier 2027 · Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE Thuir

Informations pratiques

Début
dimanche 31 janvier 2027
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
7 7 9 Tarif abonné

Thuir

THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 9

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 16:00:00
fin : 2027-01-31 17:00:00

Date(s) :
2027-01-31

Dimanche 31 Janvier 16h

Un enfant réalise son premier rêve… et commence le voyage de toute une vie. « Rêves de sable» raconte, à travers un regard poétique et visuel, le parcours d’un être humain : l’enfance, les désirs, les rencontres, les pertes e…
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87  culture.animation@thuir.fr

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English :

Sunday, January 31, 4:00 p.m.

A child fulfills his first dream… and embarks on the journey of a lifetime. %AB R%EAves de sable%BB tells, %E through a poetic and visual lens, the story of a %EA human being: childhood, desires, encounters, losses, and…

L’événement THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 26/27 : RÊVES DE SABLE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR

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