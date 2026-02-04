Théâtre des Borderies | Boeing Boeing Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Théâtre des Borderies | Boeing Boeing

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 75 45 57 theatre.louzacstandre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre des Borderies | Boeing Boeing Jarnac a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac