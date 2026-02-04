Théâtre des Borderies Boeing Boeing Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières
Théâtre des Borderies Boeing Boeing Salle des Fêtes Saint-Même-les-Carrières samedi 14 mars 2026.
Théâtre des Borderies Boeing Boeing
Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
.
Salle des Fêtes Route de Chateauneuf Saint-Même-les-Carrières 16720 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 75 45 57 theatre.louzacstandre@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre des Borderies Boeing Boeing Saint-Même-les-Carrières a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Cognac