Théâtre Des bruits en pagaille Charleville-Mézières

Théâtre Des bruits en pagaille

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Découvrez une sélection de courts-métrages explorant l’univers fascinant des bruits et de la musique ! Les sons prennent vie, des instruments insolites résonnent, et chaque bruit tisse une histoire poétique. À travers les aventures de personnages inattendus, laissez-vous emporter par ce programme plein de surprises.Découvrir les tarifs.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Discover a selection of short films exploring the fascinating world of noise and music! Sounds come to life, unusual instruments resonate, and each noise weaves a poetic story. Let yourself be carried away by this program full of surprises, as you follow the adventures of unexpected characters.

German :

Entdecken Sie eine Auswahl an Kurzfilmen, die die faszinierende Welt der Geräusche und der Musik erkunden! Geräusche werden zum Leben erweckt, ungewöhnliche Instrumente erklingen und jedes Geräusch webt eine poetische Geschichte. Lassen Sie sich von diesem Programm voller Überraschungen mitreißen und erleben Sie die Abenteuer von unerwarteten Charakteren.Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Scoprite una selezione di cortometraggi che esplorano l’affascinante mondo del rumore e della musica! I suoni prendono vita, gli strumenti insoliti risuonano e ogni rumore intreccia una storia poetica. Seguite le avventure di personaggi inaspettati e lasciatevi trasportare da questo programma pieno di sorprese.

Espanol :

Descubra una selección de cortometrajes que exploran el fascinante mundo del ruido y la música Los sonidos cobran vida, resuenan instrumentos insólitos y cada ruido teje una historia poética. Siga las aventuras de personajes inesperados y déjese llevar por este programa lleno de sorpresas. Siga las aventuras de personajes inesperados y déjese llevar por este programa lleno de sorpresas.

