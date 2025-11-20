THEATRE DES D’ROLES « DU RIFIFI AU COUVENT » CINE GET Revel

THEATRE DES D’ROLES « DU RIFIFI AU COUVENT » CINE GET Revel jeudi 20 novembre 2025.

THEATRE DES D’ROLES « DU RIFIFI AU COUVENT »

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 21:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Venez assister à la pièce de théâtre !

Pièce de théâtre « Du rififi au couvent » le jeudi 20 novembre à 21h au CinéGet de Revel, d’après la pièce originale de Jean Marie Douchet « Quand une soeur est retrouvée assassinée, le cardinal Barbafoie mène l’enquête au milieu de nonnes déjantés. Une comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, drôle et délicieusement irrévérenciueuse ! » / Tout public / Tarifs normal 7€ et gratuits pour les moins de 10 ans / Renseignements à grandchamps@orange.fr. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie grandchamps.eric@orange.fr

English :

Come and see the play!

German :

Besuchen Sie das Theaterstück!

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo!

Espanol :

¡Venga a ver la obra!

L’événement THEATRE DES D’ROLES « DU RIFIFI AU COUVENT » Revel a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE