THEATRE DES D’ROLES DU RIFIFI AU COUVENT CINE GET Revel

THEATRE DES D’ROLES DU RIFIFI AU COUVENT

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2026-01-08 21:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Venez assister à la pièce de théâtre !

Pièce de théâtre Du rififi au couvent au CinéGet de Revel.

D’après la pièce originale de Jean Marie Douchet Quand une soeur est retrouvée assassinée, le cardinal Barbafoie mène l’enquête au milieu de nonnes déjantés. Une comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, drôle et délicieusement irrévérenciueuse !

Tout public Tarifs normal 6€ et gratuits pour les moins de 10 ans .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and see the play!

