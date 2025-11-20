THEATRE DES D’ROLES « IL EST MINUIT DOCTEUR IVANOV » CINE GET Revel

THEATRE DES D’ROLES « IL EST MINUIT DOCTEUR IVANOV »

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-11-20 21:00:00

2025-11-20

Venez assister à la pièce de théâtre !

Pièce de théâtre « Il minuit docteur Ivanov » le jeudi 20 novembre à 21h au CinéGet de Revel, d’après la pièce originale de Jérôme Vuittenez « La veille de Noël, un hôpital de campagne en crise bascule dans le chaos lorsqu’un contrôleur débarque. Enre ruses et quiproquos, le personnel déjanté tente de sauver les apparences dans cette comédie burlesque pleine d’énergie ! » / Tout public / Tarifs normal 7€ et gratuits pour les moins de 10 ans / Renseignements à grandchamps@orange.fr. .

CINE GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie grandchamps.eric@orange.fr

