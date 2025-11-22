Théâtre des femmes en colère Dunières
Théâtre des femmes en colère Dunières samedi 22 novembre 2025.
Théâtre des femmes en colère
Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
20h30 représentation de la pièce des femmes en colère par la troupe de St Bo.
participation libre, durée 1h
.
Cinéma le Maubourg Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
8:30pm performance of the play des femmes en colère by the St Bo troupe.
free participation, duration 1h
German :
20.30 Uhr Aufführung des Stücks des femmes en colère durch die Theatergruppe von St Bo.
freie Teilnahme, Dauer 1 Stunde
Italiano :
ore 20.30 rappresentazione dello spettacolo des femmes en colère della troupe di St Bo.
partecipazione gratuita, durata 1h
Espanol :
20h30 representación de la obra des femmes en colère por la compañía St Bo.
participación libre, duración 1h
L’événement Théâtre des femmes en colère Dunières a été mis à jour le 2025-11-14 par Haut Pays du Velay Tourisme