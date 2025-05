Théâtre des Gavroches Noracy de Racgeber – Brive-la-Gaillarde, 24 mai 2025 20:00, Brive-la-Gaillarde.

Corrèze

Théâtre des Gavroches Noracy de Racgeber 3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Après Intérimeurtre et L’Odyssée D’Al, retrouvez la nouvelle création totalement absurde et déjantée de la Compagnie des Gavroches !

Texte et mise en scène Alexandre Josse.

Tarif plein 12€ / tarif réduit 10€ / Tarif adhérent 8€ .

3 Rue Julia Viallatoux

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 72 17 98

