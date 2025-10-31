Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde

Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde vendredi 31 octobre 2025.

3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31 2025-11-01

L’adaptation théâtrale de la Famille Addams par la Master classe du théâtre des Gavroches avec…

STRANGER ADDAMS

Le 31 octobre à 20h

Viens costumé si tu veux, OSE passer la soirée avec eux !

Le lendemain pour ceux qui seront encore en vie…

Deuxième séance à 15h.

Costumes, goûter, frissons et rigolade ! .

3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

