Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde
Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde vendredi 31 octobre 2025.
Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams
3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31 2025-11-01
L’adaptation théâtrale de la Famille Addams par la Master classe du théâtre des Gavroches avec…
STRANGER ADDAMS
Le 31 octobre à 20h
Viens costumé si tu veux, OSE passer la soirée avec eux !
Le lendemain pour ceux qui seront encore en vie…
Deuxième séance à 15h.
Costumes, goûter, frissons et rigolade ! .
3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams
German : Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams
Italiano :
Espanol : Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams
L’événement Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-10-13 par Corrèze Tourisme