Théâtre des Gavroches Spectacle Famille Adams Brive-la-Gaillarde vendredi 31 octobre 2025.

3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31 2025-11-01

L’adaptation théâtrale de la Famille Addams par la Master classe du théâtre des Gavroches avec…
STRANGER ADDAMS
Le 31 octobre à 20h
Viens costumé si tu veux, OSE passer la soirée avec eux !
Le lendemain pour ceux qui seront encore en vie…
Deuxième séance à 15h.
Costumes, goûter, frissons et rigolade !   .

3 Rue Julia Viallatoux Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

