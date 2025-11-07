Théâtre Des Idées Noires rue Andrevon Bourg-de-Péage
Théâtre Des Idées Noires
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2025-11-07 14:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
La Compagnie Troupuscule, composée d’artistes venant de Perpignan, interprète la pièce Des Idées Noires.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10
English :
Perpignan-based Compagnie Troupuscule performs Des Idées Noires.
German :
Die Compagnie Troupuscule, die aus Künstlern aus Perpignan besteht, führt das Stück Des Idées Noires auf.
Italiano :
La compagnia Troupuscule, composta da artisti di Perpignan, mette in scena Des Idées Noires.
Espanol :
La compañía Troupuscule, formada por artistas de Perpiñán, interpreta Des Idées Noires.
