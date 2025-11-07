Théâtre Des Idées Noires rue Andrevon Bourg-de-Péage

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-11-07 14:30:00
2025-11-07

La Compagnie Troupuscule, composée d’artistes venant de Perpignan, interprète la pièce Des Idées Noires.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 

English :

Perpignan-based Compagnie Troupuscule performs Des Idées Noires.

German :

Die Compagnie Troupuscule, die aus Künstlern aus Perpignan besteht, führt das Stück Des Idées Noires auf.

Italiano :

La compagnia Troupuscule, composta da artisti di Perpignan, mette in scena Des Idées Noires.

Espanol :

La compañía Troupuscule, formada por artistas de Perpiñán, interpreta Des Idées Noires.

L’événement Théâtre Des Idées Noires Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-07 par Valence Romans Tourisme