Théâtre des marionnettes UbuleleS Les petits Ubu Le Cotylédon Phalsbourg
Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Marionnette et vidéo par la Cie Rosebonbon. À partir de 12 ans. Participation libre au chapeau.
On aimerait tous changer le monde, alors pourquoi ne pas essayer en s’engageant dans le conseil municipal de sa ville ? Une auto-fiction politique drôle et pas que… .Tout public
Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 9 50 60 29 08 contact@lecotyledon.org
English :
Puppetry and video by Cie Rosebonbon. Ages 12 and up. Free participation.
We’d all like to change the world, so why not give it a try and get involved in your local town council? A funny political auto-fiction and more… .
