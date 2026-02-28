Théâtre des marionnettes UbuleleS Les petits Ubu Le Cotylédon Phalsbourg

Théâtre des marionnettes UbuleleS Les petits Ubu

Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Marionnette et vidéo par la Cie Rosebonbon. À partir de 12 ans. Participation libre au chapeau.

On aimerait tous changer le monde, alors pourquoi ne pas essayer en s’engageant dans le conseil municipal de sa ville ? Une auto-fiction politique drôle et pas que… .Tout public

.

Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 9 50 60 29 08 contact@lecotyledon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Puppetry and video by Cie Rosebonbon. Ages 12 and up. Free participation.

We’d all like to change the world, so why not give it a try and get involved in your local town council? A funny political auto-fiction and more… .

L’événement Théâtre des marionnettes UbuleleS Les petits Ubu Phalsbourg a été mis à jour le 2026-02-24 par OT PAYS DE PHALSBOURG