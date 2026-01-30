Théâtre Des notes d’impro

Arvieu Aveyron

Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

19h Salle des Tilleuls. Soirée théâtre d’impro Des notes d’ impro par le Larzac Impro Club. Venez profiter de toute l’énergie de ces comédiens et musiciens ! Tout public. Entrée: 5 € moins de 18 ans: gratuit.

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie

7pm Salle des Tilleuls. Improv theater evening Des notes d’ impro by the Larzac Impro Club. Come and enjoy the energy of these comedians and musicians! All audiences. Admission: 5 ? under 18: free.

