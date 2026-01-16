Théatre des p’tites têtes de litotes Espace 2000 Saulgé

Théatre des p’tites têtes de litotes

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Les p’tites têtes de litotes vous présentent LE GANG DES MAMIES FLINGUEUSES

SYNOPSIS Difficile de vivre avec une retraite de misère !! c est pour cette raison que Denise, mamie acariâte et machiavélique va entrainer sa sœur et son amie d’enfance dans une quête un peu folle, celle de trouver l’idée géniale et révolutionnaire qui leur permettra de s’enrichir et de mener la grande vie !!! Ces vieilles dames n’auront de cesse d’élaborer des plans les plus loufoques les uns que les autres pour parvenir à leurs fins……..

Y ARRIVERONT- ELLES ??? SUSPENS

Le mini spectacle cabaret est assuré par Marie France et sa complice Anne Sophie. .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

