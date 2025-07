Théâtre des Rencontres Entre ville et champs Tiers lieu Caracole Die

Tiers lieu Caracole 5 rue Kateb Yacine Die Drôme

Début : Dimanche 2025-07-13 14:15:00

fin : 2025-07-13 15:30:00

2025-07-13

Venez vivre un moment de rencontre et de théâtre pour faire un pas de côté.

Bousculez les représentations des quartiers populaires et celles des campagnes.

Entrez dans la ronde…

Tiers lieu Caracole 5 rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 23 19 33 beguin.jeanmarc@gmail.com

English :

Come and experience a moment of encounter and theater to take a step aside.

Shake up representations of working-class neighborhoods and the countryside.

Join in the fun?

German :

Erleben Sie einen Moment der Begegnung und des Theaters, um einen Schritt zur Seite zu machen.

Erschüttern Sie die Vorstellungen von Arbeitervierteln und ländlichen Gegenden.

Nehmen Sie an der Runde teil?

Italiano :

Venite a vivere un momento di incontro e di teatro per fare un passo di lato.

Scuotere le rappresentazioni dei quartieri popolari e della campagna.

Partecipare al divertimento?

Espanol :

Venga a vivir un momento de encuentro y teatro para dar un paso al costado.

Sacudir las representaciones de los barrios obreros y del campo.

Únase a la diversión..

