Théâtre des Salinières au Vox Si c’était à refaire Route de Saint-Savin Saint-Christoly-de-Blaye

Théâtre des Salinières au Vox Si c'était à refaire samedi 29 novembre 2025.

Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres et anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches. Mais l’arrivée de Claudine, nouvelle secrétaire sexy et mystérieuse, va bousculer le quotidien de cette clinique particulière… La jalousie de Mme Jouvence, une actrice hystérique en ascension capricieuse, une jeune femme timide complexée par la petitesse de ses seins, mais aussi la fidélité extrême d’une cliente sans gêne qui est loin d’avoir sa langue dans la poche, vont rendre cette journée explosive.

Le thème de la chirurgie esthétique n’est qu’un prétexte original pour créer des situations cocasses et des quiproquos qui s’enchaînent avec un rythme effréné.

Comédie de Laurent Ruquier

Mise en scène de Romain Losi

Avec Emmanuelle Cazal, Nora Fred, Romain Losi, Laura Luna, Marion Rocquet et Eva Smith .

Route de Saint-Savin Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 36 89 49

