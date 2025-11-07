Théâtre des Salinières Si c’était à refaire Rue Pierre de Coubertin Biganos

Théâtre des Salinières Si c’était à refaire

Rue Pierre de Coubertin Espace culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Comédie de Laurent Ruquier

Avec Emmanuelle Cazal, Nora Fred, Romain Losi, Laura Luna, Eva Smith, distribution en cours

Mise en scène Romain Losi

Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres et anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches. Mais l’arrivée de Claudine, nouvelle

secrétaire sexy et mystérieuse, va bousculer le quotidien de cette clinique particulière…

Tarif unique 22 € .

+33 5 56 82 78 35

