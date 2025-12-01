Théâtre des Salinières SI C’ÉTAIT À REFAIRE Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Une cure rafraîchissante qui vous raffermira les zygomatiques !

Comédie de Laurent Ruquier

Avec Emmanuelle Cazal, Nora Fred, Romain Losi, Laura Luna, Eva Smith, distribution en cours

Mise en scène Romain LOSI

Durée 1h30

Tout public

Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres et anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches. Mais l’arrivée de Claudine, nouvelle secrétaire sexy et mystérieuse, va bousculer le quotidien de cette clinique particulière… La jalousie de Mme Jouvence, une actrice hystérique en ascension capricieuse, une jeune femme timide complexée par la petitesse de ses seins, mais aussi la fidélité extrême d’une cliente sans gêne qui est loin d’avoir sa langue dans la poche, vont rendre cette journée explosive. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

