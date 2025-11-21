Théâtre des Salinières Si c’était à refaire

Salle polyvalente Mazères Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Comédie de Laurent Ruquier

Mise en scène de Romain Losi

Avec Emmanuelle Cazal ou Nelly Cahuzac, Nora Fred, Romain Losi, Marion Rocquet et Eva Smith Dojcinovic

Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres et anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches. Mais l’arrivée de Claudine, nouvelle secrétaire sexy et mystérieuse, va bousculer le quotidien de cette clinique particulière… La jalousie de Mme Jouvence, une actrice hystérique en ascension capricieuse, une jeune femme timide complexée par la petitesse de ses seins, mais aussi la fidélité extrême d’une cliente sans gêne qui est loin d’avoir sa langue dans la poche, vont rendre cette journée explosive.

Le thème de la chirurgie esthétique n’est qu’un prétexte original pour créer des situations cocasses et des quiproquos qui s’enchaînent avec un rythme effréné. .

Salle polyvalente Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 48 86 86 billetterie@salinieres.com

English : Théâtre des Salinières Si c’était à refaire

German : Théâtre des Salinières Si c’était à refaire

Italiano :

Espanol : Théâtre des Salinières Si c’était à refaire

L’événement Théâtre des Salinières Si c’était à refaire Mazères a été mis à jour le 2025-11-14 par La Gironde du Sud