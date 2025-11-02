Théâtre des Salinières Un conseil d’ami Biganos
Théâtre des Salinières Un conseil d’ami Biganos vendredi 12 décembre 2025.
Théâtre des Salinières Un conseil d’ami
Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Comédie de Didier Caron
Avec Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau, Antoine Tissandier, Mathieu Blazquez ou Thibault Marissal
Mise en scène Maïlys Fernandez
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !
C’est le constat que va faire Boris lorsqu’Alex lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie.
Tarif unique 22 € .
Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 78 35
English :
German : Théâtre des Salinières Un conseil d’ami
Italiano :
Espanol : Théâtre des Salinières Un conseil d’ami
L’événement Théâtre des Salinières Un conseil d’ami Biganos a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coeur Bassin