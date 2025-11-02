Théâtre des Salinières Un conseil d’ami Biganos

Théâtre des Salinières Un conseil d’ami

Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos Gironde

Tarif : 22 EUR

Début : 2025-12-12

Comédie de Didier Caron

Avec Maïlys Fernandez, Madeleine Loiseau, Antoine Tissandier, Mathieu Blazquez ou Thibault Marissal

Mise en scène Maïlys Fernandez

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement !

C’est le constat que va faire Boris lorsqu’Alex lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie.

Tarif unique 22 € .

Espace Culturel Lucien Mounaix Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

