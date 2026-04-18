Rullac-Saint-Cirq

Théatre Des secrets bien gardés

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Club Les Infatigables vous invite à partager un moment convivial placé sous le signe des rencontres et du plaisir du spectacle.

À cette occasion, la troupe amateur La Cazelle Aux Rires, venue de Druelle-Balsac, présentera la pièce Des secrets bien gardés , écrite par l’auteur aveyronnais Christophe Ribeyre et mise en scène par Cathy Simon-Silva, avec une équipe d’une quinzaine de passionnés entre comédiens et techniciens.

Comme son titre le suggère, difficile d’en dévoiler trop… Mais préparez-vous à une histoire pleine de surprises ! Entre révélations inattendues, secrets de famille et rebondissements, cette comédie vous embarquera dans un véritable ascenseur émotionnel, ponctué de nombreux éclats de rire.

Un beau moment de théâtre à partager ensemble !

Tarifs

Gratuit pour les adhérents du Club Les Infatigables

8 € pour les non-adhérents

Contact

Tél 06 73 15 66 55

Mail christiane.gintrand@sfr.fr 8 .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

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English :

The Club Les Infatigables invites you to share a convivial moment of meeting new people and enjoying the show.

L’événement Théatre Des secrets bien gardés Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)