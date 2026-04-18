Théatre Des secrets bien gardés Rullac-Saint-Cirq
Théatre Des secrets bien gardés Rullac-Saint-Cirq jeudi 14 mai 2026.
Rullac-Saint-Cirq
Théatre Des secrets bien gardés
Rullac-Saint-Cirq Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le Club Les Infatigables vous invite à partager un moment convivial placé sous le signe des rencontres et du plaisir du spectacle.
À cette occasion, la troupe amateur La Cazelle Aux Rires, venue de Druelle-Balsac, présentera la pièce Des secrets bien gardés , écrite par l’auteur aveyronnais Christophe Ribeyre et mise en scène par Cathy Simon-Silva, avec une équipe d’une quinzaine de passionnés entre comédiens et techniciens.
Comme son titre le suggère, difficile d’en dévoiler trop… Mais préparez-vous à une histoire pleine de surprises ! Entre révélations inattendues, secrets de famille et rebondissements, cette comédie vous embarquera dans un véritable ascenseur émotionnel, ponctué de nombreux éclats de rire.
Un beau moment de théâtre à partager ensemble !
Tarifs
Gratuit pour les adhérents du Club Les Infatigables
8 € pour les non-adhérents
Contact
Tél 06 73 15 66 55
Mail christiane.gintrand@sfr.fr 8 .
Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie
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English :
The Club Les Infatigables invites you to share a convivial moment of meeting new people and enjoying the show.
L’événement Théatre Des secrets bien gardés Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)