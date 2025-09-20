Théâtre Désaccordé Ateliers Théâtre Désaccordé Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE à 10h et 15h

Découvrez le processus de création de fabrication des marionnettes Liteul Pipol ainsi que les croquis d’inspiration, les storyboards et la scénographie du spectacle programmé au théâtre de la Licorne les 29 et 30 octobre 2025.

Réservation préalable 06 46 80 51 15. Ligne de bus 2 : arrêt Le moulin

Ateliers Théâtre Désaccordé 4 impasse de la chaumière 06400 cannes Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 68 92 00 06 46 80 51 15

@théâtredésaccordé