Théâtre Deux femmes, deux histoires… et un chat L’escalle, Bar à manger de Martrou Échillais jeudi 29 janvier 2026.
L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:30:00
fin : 2026-01-29 20:30:00
Date(s) :
2026-01-29
Avec Aline GROSS-BATIOT de la Compagnie de L’Escarpin.
.
L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 33 36 lescalle17@gmail.com
English : Theatre: Two women, two stories… and a cat
With Aline GROSS-BATIOT from the Compagnie de L’Escarpin.
