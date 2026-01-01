Théâtre Deux femmes, deux histoires… et un chat L’escalle, Bar à manger de Martrou Échillais

Théâtre Deux femmes, deux histoires… et un chat

L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

au chapeau

Date :

Début : 2026-01-29 19:30:00

fin : 2026-01-29 20:30:00

Date(s) :

2026-01-29

Avec Aline GROSS-BATIOT de la Compagnie de L’Escarpin.

.

L’escalle, Bar à manger de Martrou 1 rue du Bac Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 78 33 36 lescalle17@gmail.com

English : Theatre: Two women, two stories… and a cat

With Aline GROSS-BATIOT from the Compagnie de L’Escarpin.

