Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS Salle polyvalente Le Vigen
Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS Salle polyvalente Le Vigen vendredi 24 avril 2026.
Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS
Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Buena Vista Polar Club propose une soirée théâtrale. Dès 19H, un apéritif dînatoire sera servi et il sera suivi de la pièce de théâtre Deux Flics aux p’tits oignons , avec Franck Linol, Jacques Rabetaud, René Portella, Alin Robles, Stéphane Rocher et Yves Dupont.
Vous pourrez également faire dédicacer le nouvel ouvrage Sœurs de sang de Linol.
Réservation obligatoire auprès des organisateurs. .
Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 83 18 95
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English : Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS
L’événement Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole