Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS Salle polyvalente Le Vigen

Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS

Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Buena Vista Polar Club propose une soirée théâtrale. Dès 19H, un apéritif dînatoire sera servi et il sera suivi de la pièce de théâtre Deux Flics aux p’tits oignons , avec Franck Linol, Jacques Rabetaud, René Portella, Alin Robles, Stéphane Rocher et Yves Dupont.

Vous pourrez également faire dédicacer le nouvel ouvrage Sœurs de sang de Linol.

Réservation obligatoire auprès des organisateurs. .

Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 83 18 95

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English : Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS

L’événement Théâtre DEUX FLICS AUX P’TITS OIGNONS Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole