Théâtre Deux fois rien ne va plus ! Salle des fêtes Gouffern en Auge

Gouffern en Auge

Théâtre Deux fois rien ne va plus !

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pour le prix d’une, vous allez assister à deux pièces tout aussi drôles que mordantes.

Que ce soit sur le thème des réseaux sociaux et de leur course à la popularité, ou sur celui de la famille faussement idéale et son harmonie de façade, les masques tombent et on peut dire qu’aujourd’hui rien ne va plus !

Quand les écrans nous envahissent et que la famille explose, rions de nos travers, miroirs de la société actuelle.

1ère partie #inspire, poste, expire ( 70 minutes)

2ème partie Une famille en or (90 minutes)

Entrée 10€ .

Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 82 63 55 43

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English : Théâtre Deux fois rien ne va plus !

L’événement Théâtre Deux fois rien ne va plus ! Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-04-05 par Terres d’Argentan Intercom