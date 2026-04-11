Théâtre Deux fois rien ne va plus ! Salle des fêtes Gouffern en Auge
Théâtre Deux fois rien ne va plus ! Salle des fêtes Gouffern en Auge samedi 11 avril 2026.
Gouffern en Auge
Théâtre Deux fois rien ne va plus !
Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Pour le prix d’une, vous allez assister à deux pièces tout aussi drôles que mordantes.
Que ce soit sur le thème des réseaux sociaux et de leur course à la popularité, ou sur celui de la famille faussement idéale et son harmonie de façade, les masques tombent et on peut dire qu’aujourd’hui rien ne va plus !
Quand les écrans nous envahissent et que la famille explose, rions de nos travers, miroirs de la société actuelle.
1ère partie #inspire, poste, expire ( 70 minutes)
2ème partie Une famille en or (90 minutes)
Entrée 10€ .
Salle des fêtes Chambois Gouffern en Auge 61160 Orne Normandie +33 6 82 63 55 43
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English : Théâtre Deux fois rien ne va plus !
L’événement Théâtre Deux fois rien ne va plus ! Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-04-05 par Terres d’Argentan Intercom
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