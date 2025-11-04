Théâtre Deux frères Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre Deux frères

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Auteur Renaud Merviel

Mise en scène Déborah Krey

C’est l’histoire de Renaud, et André.

Deux enfants qui ont grandi sous le même toit, dans la même famille, au même moment…

Pourtant, Renaud l’ainé est régulièrement frappé par son père, et André, non. Un secret qui est resté bien gardé.

Un secret qui les unit depuis toujours.

Devenus grands, ils vont raconter leur jeunesse, leurs doutes, leurs peurs, mais aussi leurs jeux, leurs bonheurs et leurs rêves… .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

