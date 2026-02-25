Théâtre “Deux petites dames vers le nord” Place Saint-Armel Plouharnel

Théâtre “Deux petites dames vers le nord”

À la mort de leur mère, Annette et Bernadette comprennent qu’elles n’ont jamais revu la tombe de leur père enterré vingt-cinq ans plus tôt du côté du nord.

Les petites dames en deuil partent à l’aventure, trimbalent les cendres de leur mère tout en chantant, se souvenant, se querellant.

Elles accomplissent un périple et vont embrasser papa et lui dire que maman est morte.

Humour et émotion sont les ingrédients de cette comédie de Pierre Notte.

Par la compagnie Le Vieux Rafiot

15h30 à l’Espace Culturel de Plouharnel

Réservation au 07 44 93 49 60

Tarif 10€, réduit 5€, avec réservation 8€ .

Place Saint-Armel Espace culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 44 93 49 60

