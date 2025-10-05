Théâtre DEUXpointZERO MJC Espaly Espaly-Saint-Marcel

Théâtre DEUXpointZERO

MJC Espaly 23/25 avenue de la mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

– 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Deux comédiennes Renée Defay et ZoéZ sont assises face à face dans le cercle des spectateurs. La mère, l’enfermement psychiatrique, le trou de mémoire, l’enfance, le trauma, le théâtre, tels sont les thèmes abordés durant 3/4 d’heure.

MJC Espaly 23/25 avenue de la mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 09 agnes-mjc@orange.fr

English :

Two actresses Renée Defay and ZoéZ sit face to face in the audience circle. Mother, psychiatric confinement, memory loss, childhood, trauma, theater these are the themes addressed in 3/4 of an hour.

German :

Zwei Schauspielerinnen Renée Defay und ZoéZ sitzen sich im Zuschauerkreis gegenüber. Die Mutter, die Psychiatrie, die Erinnerungslücke, die Kindheit, das Trauma, das Theater, das sind die Themen, die während einer Dreiviertelstunde angesprochen werden.

Italiano :

Due attrici Renée Defay e ZoéZ siedono una di fronte all’altra nel cerchio del pubblico. La madre, la reclusione psichiatrica, i vuoti di memoria, l’infanzia, il trauma, il teatro: questi i temi affrontati per 3/4 d’ora.

Espanol :

Dos actrices, Renée Defay y ZoéZ, se sientan frente a frente en el círculo de espectadores. La madre, la reclusión psiquiátrica, los lapsus de memoria, la infancia, los traumas, el teatro… estos son los temas que se abordan a lo largo de 3/4 de hora.

