Informations pratiques

Longué-Jumelles

Théâtre – Devenir Molière

39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09 22:00:00

Date(s) :

2027-04-09

Jean-Baptiste a vingt ans. Porté par le vent libertin qui souffle sur le Paris du XVIIe siècle, il prend plaisir à critiquer la société, au grand dam de son père qui rêve de le voir enfin devenir un homme.

Mais derrière le panache du jeune homme se cache une profonde peur de la société, de ce qu’elle impose, du rôle que tout un chacun doit remplir et qu’il refuse d’endosser. Il repousse depuis longtemps ce jour où il devra entrer dans la vie adulte, reprendre le commerce

familial, fonder une famille et poursuivre l’œuvre de son père. C’est alors que Jean-Baptiste Poquelin rencontre le théâtre… Cette pièce interroge la relation aux parents et l’identité familiale que l’on embrasse ou que l’on rejette.

Interprètes : Quentin Mousserion, Elise Verchère, Arnaud Nedelec – Texte et mise en scène : Charles-Etienne Martel – Visuel : Hélène Dahéron

PRECISIONS HORAIRES :

Vendredi 9 avril 2027 de 20h30 à 22h. .

39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Jean-Baptiste is twenty years old. Swept up in the spirit of libertinism sweeping through 17th-century Paris, he takes pleasure in criticizing society, much to the chagrin of his father, who dreams of finally seeing him grow into a man.

L’événement Théâtre – Devenir Molière Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME