Théâtre d’humour Eldorado La Grange Entressen Istres

Théâtre d’humour Eldorado

Samedi 10 janvier 2026 de 21h à 23h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Trouver l’Eldorado sans langue ni argent défi fou relevé par Tibo ! Après 62 000 km, 4 continents, maladies, ours et galères, il revient raconter son incroyable odyssée.

Un seul en scène drôle et haletant, entre cinéma et voyage immobile, nommé aux Cyranos et succès d’Avignon OFF24. .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Finding El Dorado without language or money: Tibo?s crazy challenge! After 62,000 km, 4 continents, illnesses, bears and hardships, he returns to tell the story of his incredible odyssey.

