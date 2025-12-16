Théâtre d’humour: Érika fait son show La Grange Entressen Istres

Théâtre d’humour: Érika fait son show

Samedi 7 mars 2026 de 21h à 23h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Des sketches, des personnages foufous , de l’improvisation, de l’autodérision, des surprises, c’est ce que cette humoriste que l’on qualifierait de petit boucan vous promet.

Une seule ambition pour Érika prouver qu’un petit grain de folie rend heureux ! .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Sketches, crazy characters, improvisation, self-mockery, surprises that’s what this comedian promises you.

