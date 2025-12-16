Théâtre d’humour: Ryad Baxx sort de l’ombre La Grange Entressen Istres

Théâtre d’humour: Ryad Baxx sort de l’ombre

Samedi 14 février 2026 de 21h à 23h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

De 13 ans comme surveillant pénitentiaire à pompier dans Scènes de ménages Ryad Baxx raconte son parcours unique.

Entre anecdotes de prison, humour et émotions, il livre une confession scénique savoureuse. Sans doute…l’évasion la plus lente de l’histoire ! .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

From 13 years as a prison guard to firefighter in Scènes de ménages : Ryad Baxx recounts his unique career path.

