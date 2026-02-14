Théâtre d’humour : “Vive Bouchon !”, Foyer socio-culturel, Les Tavernes

Théâtre d’humour : “Vive Bouchon !” Samedi 21 février, 20h30 Foyer socio-culturel Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00

En partenariat avec la municipalité de Ribaute.

Foyer socio-culturel 130 rue du 8 mai 1945, 30720 Ribaute-les-Tavernes Les Tavernes 30720 Gard Occitanie

La compagnie Jimini vous entraîne dans la folle aventure des Bouchonnais, les habitants complétement allumés du petit village de Bouchon. Théâtre Spectacle