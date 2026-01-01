Théâtre Diagnostic réservé Centre Albert Poncet Domérat
Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat Allier
Début : 2026-01-31 20:30:00
Pièce de Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Jacky Verez et interprétée par la compagnie Zanzib’Art.
.
Centre Albert Poncet 335 boulevard victor hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00
English :
Play by Jean-Pierre Martinez, directed by Jacky Verez and performed by the Zanzib’Art company.
