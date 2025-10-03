Théâtre Diagnostic Réservé Varennes-sur-Allier
Théâtre Diagnostic Réservé
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Vendredi 2025-10-03
fin : 2025-10-05
Zan Zib’ Art vous présente sa nouvelle pièce Diagnostic Réservé .
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 55 40
English :
Zan Zib’ Art presents its new piece « Diagnostic Réservé ».
German :
Zan Zib’ Art stellt Ihnen sein neues Stück « Diagnostic Réservé » (Reservierte Diagnose) vor.
Italiano :
Zan Zib’ Art presenta il suo nuovo spettacolo « Diagnostic Réservé ».
Espanol :
Zan Zib’ Art presenta su nueva obra « Diagnostic Réservé ».
