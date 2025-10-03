Théâtre Diagnostic Réservé Varennes-sur-Allier

Théâtre Diagnostic Réservé Varennes-sur-Allier vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre Diagnostic Réservé

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

Zan Zib’ Art vous présente sa nouvelle pièce Diagnostic Réservé .

.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 55 40

English :

Zan Zib’ Art presents its new piece « Diagnostic Réservé ».

German :

Zan Zib’ Art stellt Ihnen sein neues Stück « Diagnostic Réservé » (Reservierte Diagnose) vor.

Italiano :

Zan Zib’ Art presenta il suo nuovo spettacolo « Diagnostic Réservé ».

Espanol :

Zan Zib’ Art presenta su nueva obra « Diagnostic Réservé ».

L’événement Théâtre Diagnostic Réservé Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire