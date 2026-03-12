Théâtre Dialogue avec ce qui se passe Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre Dialogue avec ce qui se passe

Jeudi 9 avril 2026 de 19h30 à 20h50.

Vendredi 10 avril 2026 de 20h30 à 21h50. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:30:00

fin : 2026-04-09 20:50:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10

Il est question d’un mur à peindre mais comment ? et d’une lettre à écrire, au présent, au quotidien, mais Alice en parlait lundi dernier. C’est déjà commencé, la suite est prévue, tout se bouscule…

Avec l’humour sensible et l’écriture ciselée de Nicolas Doutey, Adrien Béal, les actrices et les acteurs nous invitent à jouer avec le temps dans une demi-légèreté un peu inquiète et un peu folle. Le temps qui passe devient ici une matière à interroger, expérimenter… Un évènement sans importance devient une montagne, selon comme on le conjugue au passé au présent ou au futur ; une information catastrophique venue de l’extérieur s’efface en un rien de temps selon qui parle, qui ne le sait pas encore et qui le sait déjà… On flotte avec eux en toute intemporalité dans la complexité joueuse d’une pièce issue d’improvisations en commun. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

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English :

It?s about a wall to paint but how? and a letter to write, in the present, on a daily basis, but Alice was talking about it last Monday. It’s already started, the sequel is planned, everything’s in a rush?

L’événement Théâtre Dialogue avec ce qui se passe Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence