Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis le bourg Fanlac
Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis le bourg Fanlac vendredi 21 novembre 2025.
Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis
le bourg Salle polyvalente Fanlac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Unique oeuvre pour le théâtre écrite par Garcia Marquez , prix Nobel de Littérature, avec Catherine Alias.
L’histoire commence à l’aube d’un 3 août. Mêlant l’amour et la politique, Gabriel Garcia Marquez à travers Graciela règle ses comptes avec le machisme .
Unique oeuvre pour le théâtre écrite par Garcia Marquez , prix Nobel de Littérature, avec Catherine Alias.
L’histoire commence à l’aube d’un 3 août. Mêlant l’amour et la politique, Gabriel Garcia Marquez à travers Graciela règle ses comptes avec le machisme . .
le bourg Salle polyvalente Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 90 30 38
English : Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis
The only work for the stage by Garcia Marquez, winner of the Nobel Prize for Literature, starring Catherine Alias.
The story begins at dawn on August 3rd. Mixing love and politics, Gabriel Garcia Marquez, through Graciela, settles his score with machismo .
German : Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis
Einziges Werk für das Theater, geschrieben von Garcia Marquez , Nobelpreisträger für Literatur, mit Catherine Alias.
Die Geschichte beginnt im Morgengrauen eines 3. August. Gabriel Garcia Marquez vermengt Liebe und Politik und rechnet in Graciela mit dem Machismo ab .
Italiano :
L’unica opera per il palcoscenico scritta da Garcia Marquez, vincitore del Premio Nobel per la letteratura, con Catherine Alias.
La storia inizia all’alba del 3 agosto. Mescolando amore e politica, Gabriel Garcia Marquez, attraverso Graciela, regola i suoi conti con il machismo .
Espanol : Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis
La única obra para la escena escrita por García Márquez, Premio Nobel de Literatura, protagonizada por Catherine Alias.
La historia comienza en la madrugada del 3 de agosto. Mezclando amor y política, Gabriel García Márquez, a través de Graciela, ajusta cuentas con el machismo .
L’événement Théâtre Diatribe d’amour contre un homme assis Fanlac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère