Théâtre Diego Granville Granville

Théâtre à l’Archipel Diego

Place Maréchal Foch Archipel Granville Manche

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 21:50:00

2025-11-28

Théâtre Tout public à partir de 10 ans

Naît le 12 juillet 1998, le jour où la France est sacrée championne du monde. Au moment de sa venue au monde, son destin semble scellé et lié à jamais à l’histoire du football. Un père fervent supporter, un passage obligé par les pelouses des résidences, les stades, les échauffements et les entrainements, tout le pousse pourtant vers le banc de touche. Jusqu’au jour où il réalisera qu’il n’est pas condamné à devenir spectateur professionnel.

DIEGO, c’est la vie d’un jeune homme sur laquelle va planer, tout au long de son existence, le spectre du football, de son milieu social, de son enfance, de son père, et de Diego Maradona. .

Place Maréchal Foch Archipel Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

