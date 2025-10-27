Théâtre d’impro à la médiathèque de Pradines Pradines
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-27 15:00:00
Initiation gratuite au théâtre d’improvisation, animée par Les Truffes d’Olt
Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 63 49 93 52 animation.truffes.olt@gmail.com
English :
Free introduction to improvisational theater, led by Les Truffes d’Olt
German :
Kostenlose Einführung in das Improvisationstheater, geleitet von Les Truffes d’Olt
Italiano :
Introduzione gratuita all’improvvisazione teatrale, condotta da Les Truffes d’Olt
Espanol :
Iniciación gratuita al teatro de improvisación, a cargo de Les Truffes d’Olt
