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AGENDA · Landerneau

Théâtre d’impro au BlackRock BLACKROCK IRISH PUB Landerneau

vendredi 9 octobre 2026 · BLACKROCK IRISH PUB · Landerneau

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
BLACKROCK IRISH PUB
Adresse
18 Rue du Chanoine Kerbrat
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Tarif

Landerneau

Théâtre d’impro au BlackRock

BLACKROCK IRISH PUB 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Une super troupe avec laquelle on rigole beaucoup.

Un peu de légèreté et beaucoup d’humour, venez nombreux !

– Entrée libre.   .

BLACKROCK IRISH PUB 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17 

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English :

L’événement Théâtre d’impro au BlackRock Landerneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

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