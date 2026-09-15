Théâtre d’impro au BlackRock BLACKROCK IRISH PUB Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Théâtre d’impro au BlackRock

BLACKROCK IRISH PUB 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Une super troupe avec laquelle on rigole beaucoup.

Un peu de légèreté et beaucoup d’humour, venez nombreux !

– Entrée libre. .

BLACKROCK IRISH PUB 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English :

L’événement Théâtre d’impro au BlackRock Landerneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS