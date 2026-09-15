AGENDA · Landerneau
Théâtre d’impro au BlackRock Blackrock Irish Pub Landerneau
vendredi 9 octobre 2026 · Blackrock Irish Pub · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Théâtre d’impro au BlackRock
Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Une super troupe avec laquelle on rigole beaucoup.
Un peu de légèreté et beaucoup d’humour, venez nombreux !
– Entrée libre. .
Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17
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English :
L’événement Théâtre d’impro au BlackRock Landerneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OT LANDERNEAU – DAOULAS
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